Попавшие в соцсети документы Пентагона указывают на шпионаж США за союзниками

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Совершенно секретные документы Пентагона, появившиеся в соцсетях в последнее время, дают представление о масштабах шпионской деятельности США, которые следят не только за противниками, но и за ключевыми союзниками, сообщает CNN.

"Это сильно встревожило американских чиновников, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и поставить под угрозу важные международные отношения", - отмечает телеканал.

The New York Times первой сообщила о попавших в соцсети документах, которые американские официальные лица называют подлинными. Газета предупреждала, что "это может нанести ущерб дипломатическим отношениям", что "утечка информации уже осложнила отношения с союзническими странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты".

Le Monde сообщила, что правительство Франции вынуждено было на прошлой неделе опровергать информацию о том, что французские солдаты находятся на территории Украины.

"Французские войска не участвуют в операциях на Украине", - заявила газете в команде министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

"Приведенные документы исходят не от французских военных. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", - добавили там.

Вместе с тем, "множество просочившихся документов (...), циркулирующих в интернете, подразумевают, что французские солдаты присутствуют на поле боя на Украине", написало издание Politoco.

По данным The Guardian, на основании одного из фотодокументов можно сделать вывод, что "небольшой контингент из менее чем ста сотрудников специальных операций из стран-членов НАТО Франции, Америки, Великобритании и Латвии уже действует Украине".

Просочившийся в соцсети документ Пентагона содержит информацию об инциденте с британским разведывательным самолетом над Черным морем осенью 2022 года, отметила The Washington Post.

Как написала газета, в секретном документе утверждается, что российский истребитель в сентябре прошлого года якобы "едва не сбил британский самолет-разведчик Rivet Joint (...) у побережья Крыма". В октябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал палате общин, что один из российских истребителей Су-27 приблизился к британскому самолету на расстояние почти пяти метров и, по утверждению британской стороны, "осуществил пуск ракеты". Однако Уоллес тогда не назвал этот инцидент "попыткой сбить" самолет-разведчик, а списал пуск ракеты на "техническую неисправность" а также сообщил, что обсуждал это с высокопоставленными представителями Минобороны РФ.

Документ содержит подробную информацию о разведывательных полетах западных самолетов над Черным морем с 29 сентября 2022 года до 26 февраля.

К начатому Пентагоном расследованию, касающемуся каналов и источников утечки документов, подключились Минюст и ФБР.

Однако, как отмечает Associated Press, отследить первоначальный источник утечки "может быть затруднительно, поскольку сотни, если не тысячи, военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам".

В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на американских чиновников, анализ и содержание документов свидетельствуют, что источник утечки следует искать в Вашингтоне.