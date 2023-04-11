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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

BMW увеличила продажи электромобилей на 83% в первом квартале

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в январе-марте продал 64 647 автомобилей на электроприводе, на 83% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатель включает в себя машины брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажи электромобилей бренда BMW взлетели более чем в два раза (на 112%), до 55 979 штук.

Совокупные продажи всех автомобилей трех брендов, входящих в группу BMW, в первом квартале сократились на 1,5%, до 588 138. Руководство компании по-прежнему ожидает слабого увеличения продаж по итогам 2023 года.

Акции BMW растут на 2% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 64,89 млрд евро.

BMW
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