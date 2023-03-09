BMW увеличила чистую прибыль в 2022 году в 1,5 раза

Фото: Lennart Preiss/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG достиг поставленных на 2022 год целей, увеличив как доналоговую, так и чистую прибыль в 1,5 раза.

Компания намерена выплатить по итогам года дивиденды в размере 8,5 евро на обыкновенную акцию и 8,52 евро на привилегированную акцию, что выше, чем в прошлом году, когда выплаты составили 5,8 евро и 5,82 евро на акцию соответственно.

Как говорится в пресс-релизе BMW, ее доналоговая прибыль в минувшем году составила 23,51 млрд евро по сравнению с 16,06 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль повысилась до 18,58 млрд евро с 12,46 млрд евро.

Годовая выручка BMW увеличилась на 28%, до 142,61 млрд евро.

Улучшение результатов автопроизводитель объясняет повышением цен на продукцию, наличием хорошей продуктовой линейки, а также полной консолидацией китайской BMW Brilliance Automotive Ltd. Кроме того, BMW отметила некоторое ослабление нехватки полупроводниковых компонентов в четвертом квартале, которое позволило ей увеличить производство и продажи.

Реализация электромобилей BMW в 2022 году подскочила более чем в два раза - до 215,752 единиц.

В целом продажи автомобилей компании в прошлом году сократились на 4,8% - до 2 млн 399,636 тыс.

В четверг BMW также объявила, что ее главный финансовый директор Николас Петер покинет свой пост после годового собрания акционеров, которое пройдет 11 мая.

Новым CFO станет Уолтер Мертл, работающий в компании с 1998 года и возглавляющий в настоящее время группу корпоративного контроля BMW.

Акции BMW теряют в цене 1,7% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 38%.