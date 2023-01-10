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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

BMW в 2022 году увеличила продажи электромобилей более чем вдвое

Продажи в целом упали на 4,8%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG увеличила продажи электромобилей в 2022 году более чем вдвое.

Как сообщается в пресс-релизе компании, за год клиентам было поставлено 215,755 полностью электрических BMW и MINI, что на 107,7% превысило показатель 2021 года.

Между тем в целом реализация автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в прошлом году в мире сократилась на 4,8% - до 2 399 636 единиц. Снижение было обусловлено нехваткой запчастей, локдаунами в Китае и конфликтом на Украине, отмечается в сообщении компании.

При этом ситуация во втором полугодии улучшилась, в результате чего продажи в четвертом квартале существенно повысились относительно аналогичного периода годом ранее. Прирост составил 10,6% - до 651 798 машин.

BMW снизила продажи в Китае в 2022 году на 6,4% (до 791 985 автомобилей), однако в октябре-декабре они увеличились на 12,7% (до 199 112машин).

В Европе, где компания присутствует на рынках 24 стран, реализация автомобилей в минувшем году уменьшилась на 7,5% (до 877 369). При этом в четвертом квартале показатель поднялся на 10,9% (до 247 551).

Продажи в США сократились за год на 1,3% (до 361 892 машин), но выросли в четвертом квартале на 11,1% (до 112 057).

В 2022 году компания увеличила продажи мотоциклов и скутеров на 4,4% - до 202 895 штук.

BMW
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