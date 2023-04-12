Боррель отложил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о переносе своего визита в Китай в связи с положительным тестом на COVID-19.

Об этом Боррель написал в твиттере в среду. При этом глава дипломатии ЕС отметил: "Я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов".

Накануне его пресс-секретарь Набила Массрали объявила о предстоявшем визите Борреля в Китай 13-15 апреля.

По ее словам, этот визит должен был предоставить "возможность обсудить международную политику, региональные вопросы, а также двусторонние отношения ЕС-Китай". Она отмечала, что визит "готовился давно и должен был состояться уже некоторое время назад, но по причине графика стало возможным осуществить его только на этой неделе".