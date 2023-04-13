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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,9 тыс. человек

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,9 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 7 892 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 116 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,4%", - сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 282 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 610.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 39 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 818 человек, или на 11,9% меньше в сравнении с 12 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 742 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 718 умерших и 22 125 977 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 РФ коронавирус
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