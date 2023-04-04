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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Глава дипломатии ЕС Боррель на следующей неделе посетит Китай

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник сообщил журналистам, что на следующей неделе планирует отправиться в Китай.

Выступая на пресс-подходе в Брюсселе, он напомнил, что в марте премьер Испании Педро Санчес посетил Пекин, а на этой неделе в Китай отправились президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В миреМакрон и фон дер Ляйен одновременно совершат визиты в КитайЧитать подробнее

"Я поеду на следующей неделе тоже", - сказал Боррель.

По словам Борреля, ЕС дает четко понять Китаю, что позиция Пекина в отношении действий России на Украине "определит качество наших отношений".

Он также добавил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе обсудил роль Китая в контексте событий на Украине.

"Мы ожидаем, что постоянный член СБ ООН должен выступать в защиту основанного на правилах миропорядка. И у Китая моральный долг способствовать справедливому миру", - подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель ЕС Китай
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