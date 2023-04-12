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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов собирается отказаться от импорта российского сжиженного природного газа, заявил в среду министр энергетики Роб Йеттен.

"По словам Йеттена, правительство Нидерландов работает над тем, чтобы прекратить весь импорт СПГ из России", - сообщает Bloomberg.

Министр отметил, что страна в этом году перестала заключать новые контракты на поставки СПГ из РФ, а в настоящий момент "работает над сворачиванием ранее подписанных договоров". "Мы ведем много переговоров с компаниями по поэтапному отказу от существующих соглашений по СПГ", - приводит агентство слова министра.

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"Нам нужно сделать это, чтобы убедиться в том, что в нашей системе нет российского ископаемого топлива. Мы уже добились успеха в отказе от угля, трубопроводного газа и нефти, - добавил он.

Bloomberg пишет, что решение будет применяться как к спотовым, так и к долгосрочным контрактам.

Нидерланды пока импортируют российский СПГ по более старым контрактам, заключенным до 2023 года, поставки составляют около 15% от общего объема импорта, отмечается в сообщении.

Агентство напоминает, что ранее Испания, крупнейший покупатель российского СПГ среди всех стран ЕС в этом году, уже попросила компании не заключать соглашения о новых закупках из России.

В конце марта Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ сообщило, что Евросоюз может создать механизм, с помощью которого государства-члены могли бы запрещать поставки российского СПГ без введения новых санкций. Также в марте член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон призвала запретить поставки СПГ из РФ.

Нидерланды СПГ РФ
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