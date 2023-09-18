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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

ConocoPhillips арендовала будущие мощности терминала Gate LNG в Нидерландах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская ConocoPhillips заключила соглашение о долгосрочной аренде будущих мощностей терминала по приему СПГ в порту Роттердама Gate LNG.

Компания сообщила, что с 2031 года получит доступ к пропускной способности в объеме 1,5 млн тонн СПГ (2 млрд куб. м природного газа после регазификации) на 15 лет.

Прошлой осенью ConocoPhillips договорилась о поставках 2 млн тонн СПГ в год из Катара на германский терминал в Брунсбюттеле.

Ранее этим летом совладельцы терминала Gate LNG приняли окончательное инвестиционное решение по расширению мощностей терминала Gate на 4 млрд куб. м - до 20 млрд куб. м в год.

В 2022 году Нидерланды взяли курс на отказ от российского газа, не согласившись на новые формы расчетов за топливо из России. Частью этого курса стало развитие мощностей регазификации СПГ и жесткая экономия газа. В стране запущен еще один терминал - EemsEnergyTerminal. Проводились исследования строительства терминала в порту Тернёзен, от которого отказались.

ConocoPhillips EemsEnergyTerminal Нидерланды Роттердам Gate LNG
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