Продажи De Beers в третьем торговом цикле выросли на 9% к предыдущему

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе третьего в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $540 млн. Об этом говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 9% выше уровня предыдущего цикла продаж ($497 млн), но на 4,5% ниже уровня продаж в ходе третьего цикла в прошлом году ($660 млн).

Третий цикл продаж в этом году прошел с 27 марта по 11 апреля.

Продажи соответствовали ожиданиям компании, отметил глава De Beers Эл Кук. Он также отметил "некоторые обнадеживающие тенденции в потребительском спросе на ювелирные изделия с бриллиантами, не в последнюю очередь в Китае, где появляются некоторые признаки восстановления доверия потребителей после ослабления ограничений на путешествия".

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.