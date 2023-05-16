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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

De Beers отложила аукционы из-за снижения спроса со стороны индийских производителей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - De Beers отложила аукционы в ходе пятого и шестого циклов продаж в этом году из-за снижения спроса со стороны индийских производителей бриллиантов, сообщает издание Idex online.

"После тщательного рассмотрения и анализа текущей рыночной ситуации мы решили объединить промежуточные и основные аукционы пятого и шестого циклов...Хотя это решение было трудным, мы считаем, что оно отражает наш устойчивый и ответственный подход к поставкам необработанных алмазов", - заявила алмазодобывающая компания. Запланированный осмотр алмазов покупателями не состоялся.

На аукционы De Beers приходится около 10% продаж алмазов горнодобывающей компании в стоимостном выражении. В них участвуют почти 1 тыс. зарегистрированных покупателей. 90% продукции продается в ходе регулярных торговых сессий с долгосрочными клиентами (сайтов).

Новые даты аукционов пока не определены.

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Ранее председатель индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах сообщил индийскому изданию Economic Times о том, что аукционные дома в Бельгии и Дубае отменили аукционы, поскольку ведущие индийские компании не хотят участвовать в них на фоне резкого падения потребительского спроса на бриллианты из США и Китая.

По данным Шаха, цены на алмазное сырье упали на 10% из-за снижения спроса на мировых рынках.

В частности, в США нормальная ситуация с продажами товаров высокого класса, но бриллианты среднего сегмента практически не продаются. В Китае продажи также не улучшаются.

"Сейчас на рынке много нервозности. Спрос упал, и мы не уверены в сроках восстановления", - сказал глава GJEPC.

Апрель был худшим месяцем в плане экспорта в этом году, и май пока не показывает улучшения, уточнил Шах.

Так как спрос в США разочарует, индийские представители пытаются договориться о проникновении на канадский рынок.

В мае агентство Rapaport сообщало, что производство бриллиантов в Индии в настоящее время находится значительно ниже своих мощностей, поскольку участники рынка сосредоточены на сокращении больших запасов на фоне спада спроса в США, Гонконге и Китае. Большинство фабрик в Сурате из-за слабого рынка продлевают каникулы, которые должны были закончиться в середине мая.

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщали ранее индийские СМИ со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли. Бельгия, которая до этого сопротивлялась санкциям, поддержала усилия G7 и ЕС по ограничению финансовых потоков России от торговли алмазами, заявлял премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

Для Индии изъятие камней российского происхождения из обращения поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест. По данным участников рынка, российские алмазы обеспечивают 60% рабочих мест в этой отрасли, где задействован 1 млн человек.

De Beers
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