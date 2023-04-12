Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник призвал незамедлительно объявить на Украине перемирие и начать переговоры по урегулированию кризиса.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил Алейник в ходе своего визита в Венгрию в среду. Его цитирует пресс-служба МИД Белоруссии.

"Минск, со своей стороны, предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине. К сожалению, мы имеем и другую ситуацию, когда некоторые страны пытаются втянуть нас в конфликт. Я говорю о конкретных действиях, фактах", - сказал белорусский министр после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, стороны в ходе сегодняшних переговоров не могли обойти вниманием тему Украины.

"Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы убеждены в том, что ситуация спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов. Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут издержки", - отметил Алейник.

Министр подчеркнул, что Белоруссия не имеет агрессивных планов против кого бы то ни было, не собирается ни на кого нападать. А вот безопасность Белоруссии, по его словам, находится сейчас в наиболее уязвимом положении за все время суверенитета республики.

"Мы никогда не создавали проблем ни соседям, ни другим странам. Не делаем этого и сейчас. Беларусь - исключительно миролюбивая страна. Нам достаточно своей земли. Мы не собираемся ни на кого нападать", - заверил глава МИД.

"Вопросы безопасности государства и граждан стоят как никогда остро. За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", - добавил Алейник.