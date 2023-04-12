Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров
Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник призвал незамедлительно объявить на Украине перемирие и начать переговоры по урегулированию кризиса.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил Алейник в ходе своего визита в Венгрию в среду. Его цитирует пресс-служба МИД Белоруссии.

В миреЛукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и техникиЧитать подробнее

"Минск, со своей стороны, предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине. К сожалению, мы имеем и другую ситуацию, когда некоторые страны пытаются втянуть нас в конфликт. Я говорю о конкретных действиях, фактах", - сказал белорусский министр после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, стороны в ходе сегодняшних переговоров не могли обойти вниманием тему Украины.

"Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы убеждены в том, что ситуация спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов. Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут издержки", - отметил Алейник.

В миреПрезидент Белоруссии обвинил Польшу в подготовке нападения на его странуЧитать подробнее

Министр подчеркнул, что Белоруссия не имеет агрессивных планов против кого бы то ни было, не собирается ни на кого нападать. А вот безопасность Белоруссии, по его словам, находится сейчас в наиболее уязвимом положении за все время суверенитета республики.

"Мы никогда не создавали проблем ни соседям, ни другим странам. Не делаем этого и сейчас. Беларусь - исключительно миролюбивая страна. Нам достаточно своей земли. Мы не собираемся ни на кого нападать", - заверил глава МИД.

"Вопросы безопасности государства и граждан стоят как никогда остро. За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", - добавил Алейник.

Белоруссия Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

В Кишиневе высказались за сохранение договора о поставках российского газа

Глава Минобороны Сербии опроверг публикации о продажах оружия Украине

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });