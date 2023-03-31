Президент Белоруссии обвинил Польшу в подготовке нападения на его страну

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Польша готовится вторгнуться в Белоруссию и планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", - сказал Лукашенко в пятницу в ежегодном послании народу и парламенту, которое транслировалось на сайте президента.

Польская армия, по его словам, расширяется и активно перевооружается.

"Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ПТРК "Джавелин", 1 500 БМП "Барсук" собственного производства", - заявил Лукашенко.

"Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на лидирующую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно", - сказал президент Белоруссии.