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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и техники

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, объявив перемирие.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Все, мертво. Замерли!" - заявил Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу.

По его убеждению, "если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман".

"Если Россия поймет, что ситуация угрожает распадом России, - будет применено самое страшное оружие", - отметил он, подчеркнув, что "невозможно победить ядерную державу".

По мнению белорусского президента, для прекращения украинского конфликта есть один путь - переговоры без предварительных условий.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко Белоруссия Украина
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