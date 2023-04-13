Канадская Teck Resources отклонила второе предложение Glencore о покупке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Канадская горнодобывающая компания Teck Resources Ltd отклонила второе предложение о покупке, поступившее от Glencore, посчитав, что оно не отвечает интересам ее акционеров.

Изначально Glencore предложила Teck объединить бизнесы с последующим выделением угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию. В соответствии с этим предложением Teck должна была получить по 24% как в основной компании, так и в выделенном угольном бизнесе.

Glencore предложила премию в 20% к рыночной стоимости акций Teck, составившей 25 млрд канадских долларов ($19 млрд) на закрытие рынка 26 марта. Таким образом, Teck была оценена примерно в $23 млрд.

Совет директоров Teck отклонил первое предложение, и на этой неделе Glencore скорректировала его, заявив о готовности оплатить часть сделки денежными средствами, а не акциями, чтобы дать возможность акционерам канадской компании выйти из угольного бизнеса.

Согласно новому предложению, акционеры Teck получили бы 24% в основном бизнесе объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами.

В Teck, однако, по-прежнему считают, что более выгодным вариантом является реализация объявленного в феврале плана выделения бизнеса Teck по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию, акции которой будут распределены среди акционеров.

Специальный комитет, рассматривавший предложения Glencore, а также совет директоров Teck по-прежнему рекомендуют акционерам компании голосовать за план разделения компании.

Голосование акционеров по этому вопросу пройдет на собрании, назначенном на 26 апреля.

Teck владеет четырьмя медными шахтами в Южной Америке и Канаде, которые в прошлом году произвели в общей сложности 270 тыс. тонн металла. Компания рассчитывает удвоить производство меди после того, как ее чилийский проект Quebrada Blanca начнет работать в полную силу к концу текущего года.

Teck также принадлежат угольные шахты, которые она планирует выделить в новую компанию – Elk Valley Resources.

Акции Glencore подорожали на 1,2% на торгах в четверг, бумаги Teck прибавляют в цене 1,5%.