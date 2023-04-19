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Glencore обдумает улучшение предложения о покупке Teck Resources

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Glencore Plc готова рассмотреть возможность улучшения предложения о покупке Teck Resources Ltd., говорится в ее открытом письме к акционерам канадской компании.

В апреле совет директоров Teck отклонил два предложения Glencore купить ее - сначала в начале месяца, затем - в середине. Первоначально Glencore оценила Teck в $23 млрд.

"Glencore никогда не утверждала, что ее нынешнее предложение является "наилучшим и окончательным", и что она не готова менять и улучшать его", - говорится в письме.

В компании считают, что любые возможные новые условия сделки лучше всего рассматривать во взаимодействии с советом директоров Teck. Стороны могли бы совместно изучить варианты изменения предложения Glencore таким образом, чтобы решить вопросы, вызывающие опасения у руководства компании, говорится в обращении.

"Мы полагаем, что при таком взаимодействии мы можем улучшить условия и цену предложения, и это отвечало бы интересам всех акционеров Teck", - отмечают в Glencore.

В случае отказа совета директоров от взаимодействия с Glencore, швейцарская компания готова обратиться с предложением напрямую к акционерам Teck.

Изначально Glencore предложила Teck объединить бизнесы с последующим выделением угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию. В соответствии с этим предложением Teck должна была получить по 24% как в основной компании, так и в выделенном угольном бизнесе.

Совет директоров Teck отклонил первое предложение, и Glencore скорректировала его, заявив о готовности оплатить часть сделки денежными средствами, а не акциями, чтобы дать возможность акционерам канадской компании выйти из угольного бизнеса.

В соответствии с новым предложением, акционеры Teck получили бы 24% в основном бизнесе объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами.

В Teck, однако, по-прежнему считают, что более выгодным вариантом является реализация объявленного в феврале плана выделения бизнеса Teck по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию, акции которой будут распределены среди акционеров.

Голосование акционеров по этому вопросу пройдет на собрании, назначенном на 26 апреля.

Glencore Teck Канада Швейцария
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