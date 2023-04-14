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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

ВВС Южной Кореи и США провели учения после испытания Северной Кореей новой МБР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ВВС Южной Кореи и США в пятницу приняли участие в совместных учениях после того, как КНДР провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе, сообщает "Рёнхап".

К учениям привлекли, по меньшей мере, один американский стратегический бомбардировщик B-52H и истребители F-16 ВВС США. С южнокорейской стороны в учениях участвовали истребители-бомбардировщики F-35A и истребители F-15K.

В Минобороны Южной Кореи не уточнили, в какой части Корейского полуострова прошли маневры.

В ведомстве отметили, что учения вновь показали готовность США быстро размещать силы стратегического назначения в регионе, а также продемонстрировали расширение сотрудничества южнокорейских и американских военных. В Минобороны пояснили, что более активное развертывание США сил стратегического назначения поможет в сдерживании ядерной угрозы со стороны КНДР.

Ранее в пятницу северокорейские официальные СМИ сообщили об испытании МБР "Хвасон-18". ЦТАК уточняло, что в ходе испытания первая ступень ракеты приземлилась в водах в 10 км от уезда Кумья провинции Южный Хамген, а вторая - упала в 335 км к востоку от уезда Оранг провинции Северный Хамген. Отмечается, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В свою очередь в Минобороны Южной Кореи заявляли, что Пхеньяну требуются еще время и усилия для завершения разработки МБР на твердом топливе.

Южная Корея США КНДР
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