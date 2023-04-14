Стратегические бомбардировщики ВВС США выполнили полеты над Японским морем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H в рамках совместных с японскими силами самообороны учений в пятницу выполнила полеты над акваторией Японского моря, сообщило командование ВВС США на Тихом океане.

В учениях помимо B-52H были задействованы два самолета-заправщика KC-135, четыре истребителя пятого поколения F-35 ВВС США и четыре истребителя F-15 воздушных сил самообороны Японии.

Как отметили в командовании, они продемонстрировали "способность альянса быстро и решительно реагировать на угрозы против Япония".

"Наша двусторонняя приверженность защите Японии остается нерушимой", - подчеркнули американские военные.

Ранее в пятницу южнокорейское министерство национальной обороны сообщило, что ВВС Республики Корея и США провели совместные воздушные учения с участием стратегических бомбардировщиков B-52H после осуществленного накануне КНДР испытания новой межконтинентальный баллистический ракеты.

"14 апреля Республика Корея (РК) и США провели совместные воздушные учения с участием стратегических бомбардировщиков США B-52H. Учения проводились в воздушном пространстве над Корейским полуостровом с участием истребителей F-35A и F-15K ВВС РК и истребителей F-16 США", - говорилось в сообщении.

"Это был сплоченный, скоординированный ответ, демонстрирующий мощную "силу альянса" и готовность США обеспечить расширенное сдерживание против недавней серии северокорейских провокаций", - подчеркнули в военном ведомстве РК.

В четверг КНДР сообщила о проведении первого испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", что, по мнению Южной Кореи, США и Японии, усиливает и без того напряженную ситуацию в регионе.