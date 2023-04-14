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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Военные РФ обучили белорусских эксплуатации Су-25, в том числе для применения спецбоеприпасов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовиков Су-25.

"В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

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Там заявили, что подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов.

Согласно сообщению, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.

"Программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства", - отметили военные.

Минобороны РФ Белоруссия Су-25
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