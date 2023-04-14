Глава Минобороны Белоруссии допустил появление в стране стратегического ядерного оружия

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин не исключил, что в стране появится стратегическое ядерное оружие.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", - заявил Хренин во время общения с журналистами на одном из полигонов вооруженных сил.

Его слова приводит пресс-служба Минобороны страны.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Все, что президент Белоруссии просил, те вопросы, которые он в этой связи ставил, реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время", - сказал Путин.