Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Глава Минобороны Белоруссии допустил появление в стране стратегического ядерного оружия

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин не исключил, что в стране появится стратегическое ядерное оружие.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", - заявил Хренин во время общения с журналистами на одном из полигонов вооруженных сил.

Его слова приводит пресс-служба Минобороны страны.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Все, что президент Белоруссии просил, те вопросы, которые он в этой связи ставил, реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Виктор Хренин Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ обучили белорусских эксплуатации Су-25, в том числе для применения спецбоеприпасов

США начали выдавать визы делегации РФ для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке

США начали выдавать визы делегации РФ для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке

Что случилось этой ночью: пятница, 14 апреля

Боррель заявил, что ЕС призывает Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня

Боррель заявил, что ЕС призывает Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня

ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

Что произошло за день: четверг, 13 апреля

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

Российские военные подняли МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Балтикой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });