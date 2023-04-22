Белорусские расчеты прошли в РФ курс подготовки к работе с "Искандерами"
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии завершили практическую подготовку в России, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Белорусские военные прошли полный цикл обучения, включая совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков. Кроме того, личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".