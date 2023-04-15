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SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX получила лицензию на осуществление первого орбитального полета своей сверхтяжелой ракеты Starship, который намерена провести 17 апреля, следует из данных на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Согласно тексту лицензии, SpaceX получила право провести предстартовую подготовку ракеты Starship-Super Heavy на космодроме Бока-Чика в штате Техас и осуществить полет с последующим приводнением частей ракеты в Тихом океане.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 м - она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во временное окно длительностью 150 минут, которое открывается 17 апреля в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве).

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

Планируется, что в будущем ракета Starship будет использоваться для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

NASA SpaceX
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