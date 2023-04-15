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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

На востоке США сошел с рельсов поезд с опасными веществами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В американском штате Мэн в субботу сошел с рельсов и загорелся товарный железнодорожный состав, перевозивший опасные вещества, сообщает Fox News со ссылкой на местную пожарную службу.

"К северу от города Роквуда поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся, пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия", - приводит телеканал выдержки из заявления пожарной службы.

О причинах и последствиях инцидента не сообщается. Также неизвестно, какие именно материалы перевозил поезд.

За недавнее время в США произошли несколько инцидентов, связанных с токсичными материалами. Так, в марте сошел с рельсов поезд с опасными веществами в Артзоне. В начале февраля на железной дороге в штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый для производства различных пластиковых изделий.

США Мэн
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