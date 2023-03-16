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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Поезд с опасными материалами сошел с рельсов в Аризоне

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В американском штате Аризона потерпел крушение железнодорожный состав, перевозивший опасные материалы, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на офис шерифа округа Мохаве.

По словам представителя офиса шерифа Аниты Мортенсен, поезд сошел с рельсов в среду вечером по местному времени близ города Топок, неподалеку от границы со штатами Невада и Калифорния. Первые известия об инциденте поступили в 20:00 среды по местному времени (3:00 по Москве четверга).

Однако неизвестно, какие именно материалы перевозил поезд.

О причинах инцидента и о возможном ущербе пока не сообщается.

Аризона США
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