Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 апреля

Жертвами конфликта в Судане стали 56 человек, православные празднуют Пасху, в США сошел с рельсов состав с опасными веществами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших в Судане достигло 56 человек, 595 ранены. ЕС призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

- Православные христиане празднуют Пасху. Президент РФ Владимир Путин отстоял пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

- Пассажир упал на рельсы на станции московского метро "Партизанская". Ранее посторонний проник в туннель между "Щелковской" и "Первомайской".

- На востоке США сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами. Пожарные призвали местных жителей не приближаться к месту происшествия.

- Космический корабль Cargo Dragon приводнился у берегов Флориды. Аппарат доставил на землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

- Дальние стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ. "Стратеги" будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку флота.