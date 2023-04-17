ЕС готовит предложения по решению проблемы поставок агропродукции из Украины

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия ждет от Польши и Венгрии детальную информацию о причинах запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции и готовит новый пакет предложений, направленный на поддержку Украины и граничащих с ней стран-членов Евросоюза.

"Мы находимся в контакте с соответствующими властями государств-членов ЕС по этому вопросу, а также украинскими властями, чтобы узнать должным образом о предпринятых мерах и легальных для них основаниях и чтобы иметь четкое представление по этому вопросу. Параллельно важно напомнить, что торговая политика - это эксклюзивная компетенция уровня ЕС. Поэтому мы говорим, что в сфере торговой политики ЕС односторонние действия невозможны", - сказала на брифинге представитель Еврокомиссии Мириам Феррер.

По ее словам, ЕК получила письмо от пяти стран ЕС, граничащих с Украиной, которые просят рассмотреть проблему с поставками украинской агропродукции.

"Мы это анализируем. Мы должны понять, каковы причины, по которым эти страны ввели запрет на импорт, чтобы быть в состоянии дать более конкретный ответ. На этой стадии слишком рано об этом говорить, так как об этих мерах было объявлено в эти выходные, и мы не получили еще все детали в отношении предпринятых мер", - отметила Феррер.

Еврокомиссия предложила выделить пострадавшим 56 млн евро компенсаций.

"В первом пакете мы предложили поддержать страны ЕС, которые наиболее ощутили на себе последствия - это Польша, Болгария, Румыния. Нам известно, что есть и другие страны, и этот вопрос мы обсуждали в рамках (Европейского) совета и сказали, что рассмотрим создавшуюся ситуацию. Сейчас мы работаем над вторым пакетом мер, в котором мы будем продолжать поддерживать страны, которые ощутили на себе последствия (увеличения поставок украинской сельхозпродукции)", - сказала Феррер.

"В первом пакете 56 млн евро из резерва, предназначенного на агропромышленность. Это резерв, который у нас есть для чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы работаем над вторым пакетом, и в настоящий момент мы не можем предоставить деталей. Важно отметить, что мы принимаем во внимание последствия увеличении импорта в эти страны", - продолжила она.

Она не смогла назвать конкретные временные рамки, когда ЕК сможет представить пострадавшим государствам второй пакет помощи. "Мы надеемся, что сможем это сделать очень быстро, в последующие несколько дней. Потом эти предложения должны быть одобрены государствами-членами. Но не забывайте, что первый пакет был предложен 20 марта и принят государствами-членами 30 марта. Это было очень быстро, и мы ожидаем то же самое для второго пакета", - отметила Феррер.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что речь о санкционных мерах в отношении Польши и Венгрии не идет.

"Государства-члены ЕС, среди которых Польша, и все государства, которые граничат с Украиной, делают все возможное, чтобы помочь Украине. И это приветствуется. Не наша цель и цель кого-либо создать трудности для населения в ЕС в то время, как мы поддерживаем Украину. Поэтому речь не о санкциях (для Польши и Венгрии), но о том, чтобы найти решение, основываясь на законодательстве ЕС", - сказал он.

Мамер отказался давать оценку действиям Польши и Венгрии, отметив, что для изучения ситуации требуется время.

На вопрос, почему украинское зерно оседает в Евросоюзе, тогда как он должен был стать для него лишь зоной транзита, он ответил: "Речь идет об экспорте, то есть о том, чтобы вывезти продукцию из Украины (...). Это соглашение, тем не менее, не предусматривает, что ЕС и его государства-члены организуют систему и определяют, кто будет окончательным получателем этой продукции. Это дело экономических операторов. Им лучше знать, что делать с этим на глобализованном рынке, особенно когда речь идет о зерне. Этот продукт может быть направлен в любой конец мира в зависимости от потребности, то есть не нам определять окончательный пункт назначения продуктов, поступающих из Украины".

Ранее сообщалось, что почти одновременно Венгрия, Польша и Словакия решили ввести запрет ввоза украинского зерна в целях защиты своих фермеров. Их примеру может последовать и Болгария. В Еврокомиссии считают решения Будапешта, Варшавы и Братиславы, принятые ими в одностороннем порядке, неприемлемыми.

Причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.

14 апреля министры стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Румынии и Болгарии провели онлайн-переговоры о ситуации с украинским зерном. По их итогам словацкий министр Самуэль Влчан сообщил, что на совете Agrifish, объединяющем аграрных министров Евросоюза, планирует представить использование инструмента ЕС, с помощью которого украинское зерно закупалось бы в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН. По его мнению, это поможет Украине в сложной ситуации и в то же время защитит рынок ЕС от демпинга цен на товары из Украины.

AP ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.