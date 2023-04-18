Глава МИД Саудовской Аравии впервые более чем за 10 лет прибыл в Сирию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд во вторник начал визит в Сирию и встретился с президентом страны Башаром Асадом в Дамаске, сообщает "Аль-Джазира".

Это первая подобная очная встреча главы саудовского внешнеполитического ведомства и сирийского президента с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

В заявлении МИД Саудовской Аравии отмечается, что визит главы ведомства направлен на достижение политического урегулирования кризиса в Сирии для установления в стране безопасности и стабильности.

Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад посетил Саудовскую Аравию, также впервые с начала сирийского конфликта в 2011 году.

Саудовская Аравия на протяжении долгого времени открыто поддерживала сирийских мятежников, вступала за свержение Асада.

Положение дел изменилось после разрушительного землетрясения, затронувшего Сирию и Турцию в начале февраля этого года. Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что в арабском мире формируется консенсус в отношении того, что для разрешения гуманитарных кризисов потребуется новый подход к Сирии, требующий переговоров с Дамаском.