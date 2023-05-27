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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Делегация Саудовской Аравии в субботу прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства королевства в Дамаске, сообщает портал канала Al Arabiya.

Возглавляет делегацию, в которую вошли дипломаты и технические специалисты, представитель МИД Саудовской Аравии Гази бен Рафи аль-Анзи.

Сообщается, что в сирийском МИД делегация провела встречу с помощником министра иностранных дел Айманом Сусаном.

Сусан заявил, что министерство готово оказать специалистам из Саудовской Аравии необходимую помощь для облегчения работы.

В конце марта стало известно, что Сирия и Саудовская Аравия договорились о возобновлении работы своих посольств спустя 10 лет после разрыва дипотношений.

Сирия Саудовская Аравия
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