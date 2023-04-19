Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Венгрии с 19 апреля расширило список запрещенных к импорту украинских сельхозтоваров.

Как сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, которого цитирует издание Hirado.hu, меры введены на промежуточный период и дадут возможность принять значимые и долгосрочные инициативы ЕС, пересмотреть полный беспошлинный характер ввоза украинских товаров и работу коридоров солидарности.

Надь пояснил, что запрет теперь распространяется на зерновые, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса, и действует до 30 июня 2023 года.

Транзитные перевозки по-прежнему разрешены, но компетентные органы Венгрии будут пломбировать грузы на границе, а потом следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

Министр добавил, что перевозчики, нарушающие правила, могут быть оштрафованы. Штраф может достигать полной стоимости груза.

Болгария ранее также ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, сохранив лишь возможность его транзита. А до этого импорт украинских сельхозтоваров ограничили Польша, Венгрия и Словакия. Причем Польша также запретила транзит этих грузов, но позже Киев и Варшава договорились о возобновлении транзита в ночь с 20 на 21 апреля по новым правилам.

В Румынии также звучат призывы к ограничению ввоза агропродукции из Украины, поскольку это наносит ущерб местным фермерам в связи с более низкими ценами на украинскую продукцию. Между тем, Бухарест не подвергает сомнению возможность транзита украинской агропродукции в румынские порты, сообщил министр агрополитики Украины Николай Сольский по итогам онлайн-встречи в среду с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петром Даем. Его слова приводит пресс-служба Минагрополитики Украины.

По информации ведомства, украинская и румынская стороны обсудили вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции и договорились о продолжении переговоров на очной встрече аграрных министров в Бухаресте в пятницу, 21 апреля.