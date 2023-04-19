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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Польским фермерам пообещали компенсировать убытки из-за украинского зерна

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Польше предложат ввести минимальную цену на зерно и выплатят компенсацию местным аграриям, понесшим убытки от ввоза более дешевой украинской агропродукции, передает агентство EFE. Об этом объявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Он подчеркнул, что эти меры - временные и они необходимы, в частности, для того, чтобы "Европейский союз осознал, что нам нужны правила и инструменты, которые не позволят оставаться украинской продукции в Польше, а идти дальше транзитом через Европу".

18 апреля Телус сообщил, что выработан механизм, в соответствии с которым зерно с Украины не будет оставаться на территории страны. Транспорты с зерном с Украины, идущие через Польшу, будут находиться под контролем специальной системы, а поначалу каждую фуру, следующую с Украины через Польшу, будет сопровождать конвой.

Проблема у европейских сельхозпроизводителей возникла из-за наблюдающегося в последние месяцы наплыва украинского зерна и другой сельхоз продукции из этой страны. В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, оно провоцирует избыток предложения и соответственно негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.

Польша Украина Роберт Телус Евросоюз
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