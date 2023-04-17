Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Акция протеста фермеров в Польше против импорта украинского зерна Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии вводит запрет на ввоз зерна из Украины, связывая его с ранее принятыми подобными решениями со стороны Польши и Словакии.

"Подобно Словакии и Польше, Венгрия также запрещает поставки украинского зерна. Мы не можем подвергать опасности венгерское сельское хозяйство и средства к существованию венгерских фермеров", - говорится в сообщении венгерского правительства в фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Польша 15 апреля приняла одностороннее решение о временном прекращении ввоза какой бы то ни было сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года. При этом ранее была достигнута двусторонняя договоренность о временной приостановке экспорта из Украины лишь четырех культур – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а транзит сохранялся, но с ужесточением условий, которые стороны планировали оперативно согласовать.

Вслед за Польшей и Венгрией о введении эмбарго на украинское зерно задумалась и Болгария. Болгарский министр сельского хозяйства Явир Гечев заявил, что правительство страны обсуждает введение запрета на импорт украинского зерна вслед за Варшавой и Будапештом, сообщает BNR News.

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления большого количества в нашей стране, если и мы не предпримем соответствующих мер", - заявил он.

Гечев добавил, что запрет уже обсуждали с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время Болгария обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года. 18 апреля состоятся консультации по этому вопросу и с болгарским президентом Руменом Радевым.

14 апреля министры стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Румынии и Болгарии провели онлайн-переговоры о ситуации с украинским зерном. По их итогам словацкий министр Самуэль Влчан сообщил, что на совете Agrifish, объединяющем аграрных министров Евросоюза, планирует представить использование инструмента ЕС, с помощью которого украинское зерно закупалось бы в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН. По его мнению, это поможет Украине в сложной ситуации и в то же время защитит рынок ЕС от демпинга цен на товары из Украины.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.