Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ, еще двух лишили дипломатического пропуска в аэропорт

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия объявила "персона нон грата" одного дипломата посольства России в Кишиневе, сообщил в среду вечером представитель пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Филипп Кожокару.

Он подтвердил, что по этому поводу посол России Олег Васнецов был приглашен в МИДЕИ, где ему вручили ноту.

"Было принято решение объявить персона нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены дипломатического пропуска в аэропорт", - сказал Кожокару, отметив, что это связано с инцидентом, который произошел в аэропорту Кишинева после того, как власти Молдавии объявили "нежелательным" на территории страны главу Татарстана Рустама Минниханова.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил ранее в среду, что "в отношении некоторых сотрудников посольства России в Молдавии будут предприняты ограничительные меры".

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с инцидентом в Международном аэропорту Кишинева, он сказал, что российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в Молдавию Минниханова.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал недопустимым визиты российских официальных лиц в республику, пока продолжаются боевые действия на Украине. Он заявил это на заседании правительства в среду, комментируя решение Кишинева не пускать в страну Минниханова.

17 апреля власти Молдавии объявили президента Татарстана нежелательным лицом в стране и запретили ему въезд в республику. Минниханов направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии на выборах 30 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева "очень недружественным шагом", призвав власти Молдавии "прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией".