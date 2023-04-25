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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

МИД РФ объявил о высылке молдавского дипломата из Москвы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Молдавии в Москве, а также закрывает въезд ряду официальных лиц этой страны, сообщили в МИД РФ.

Как сказали на Смоленской площади, во вторник в МИД России был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, ему был заявлен "решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева".

"Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить "persona non grata" сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, Россия приняла решение закрыть въезд в страну ряду молдавских официальных лиц "в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ".

Решение Москвы прокомментировал министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Отвечая на вопрос журналистов о намерении РФ выслать молдавского дипломата, Попеску, в частности, сказал, что "Россия продолжает эти (враждебные) действия, которые негативно влияют на граждан". "На прошлой неделе, в результате таких действий один представитель посольства России был объявлен персоной нон грата в Молдове", - сказал министр, отметив, что Москва предприняла ответный шаг.

Молдавия на прошлой неделе объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Кишиневе. По словам главы МИД страны Нику Попеску, российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в республику президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее власти Молдавии объявили Минниханова "нежелательным лицом" и запретили въезд в республику. Он направлялся в Гагаузскую автономию, чтобы поддержать Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии на выборах, которые назначены на 30 апреля.

МИД РФ Молдавия
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