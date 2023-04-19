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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Новым председателем парламента Болгарии стал юрист Росен Желязков

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Депутат от коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС), юрист, бывший министр транспорта Росен Желязков в среду избран председателем нового состава Народного собрания (парламента) Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио.

За Желязкова отдали голоса 136 парламентариев, воздержались - 94, "против" не проголосовал никто. Коалиция ГЕРБ-СДС получила 69 мест - большее количество в новом составе парламента.

Между тем, ранее со второй по численности парламентской фракцией, коалицией "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (64 места), было достигнуто соглашение о ротационном председательстве в Народном собрании при условии, что нынешний его состав сможет проработать более трех месяцев.

Пятые за два года парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них, так же как и на предыдущих, ни одной коалиции и партии не удалось получить количество мест, необходимое для формирования устойчивого большинства.

Ожидается, что в четверг президент страны Румен Радев начнет консультации с представителями упомянутых партий по поводу формирования нового кабинета министров.

Болгария Росен Желязков
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