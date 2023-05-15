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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Еврокомиссар Мария Габриэль ушла в отставку ради работы в правительстве Болгарии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приняла отставку члена ЕК Марии Габриэль, которая получила мандат на формирование болгарского правительства.

"Комиссар Мария Габриэль сообщила мне, что сегодня она будет представлена президенту Республики Болгария для получения институционального мандата на формирование правительства. Поэтому она подала заявление об отставке с поста члена коллегии комиссаров. Я приняла ее отставку", - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен отметила, что за три с половиной года работы в должности члена Еврокомиссии по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Габриэль "внесла большой вклад в продвижение приоритетов комиссии в этой области".

Председатель Еврокомиссии поручила курировать портфель задач Габриэль исполнительному заместителю председателя ЕК Маргрете Вестагер и заместителю председателя Маргаритису Схинасу. Вестагер будет отвечать за инновации и исследования, а Схинас - за образование, культуру и молодежь.

15 мая президент Болгарии Румен Радев вручил Габриэль мандат на формирование правительства как представительнице коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС). Эта коалиция заручилась поддержкой большего количества избирателей на недавних внеочередных парламентских выборах.

"В течение недели, как и положено по конституции, я ожидаю, что вы представите структуру и состав совета министров. Вы понимаете, что на этом пути вас ждет немало препятствий, но я буду ждать вас в следующий понедельник с составом правительства", - заявил он

Мария Габриэль сказала, что с ответственностью принимает мандат и рассчитывает на широкую поддержку ее приоритетов со стороны всех политических сил в Болгарии.

На парламентских выборах в апреле коалиция ГЕРБ-СДС не смогла заручиться поддержкой абсолютного большинства для того, чтобы иметь возможность сформировать правительство самостоятельно. В силу этого блоку в предстоящую неделю необходимо провести коалиционные консультации, исход которых пока остается неизвестным.

Болгария Мария Габриэль Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Румен Радев Маргрете Вестагер
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