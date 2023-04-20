Бои в Судане продолжаются, несмотря на объявленный во второй раз режим прекращения огня

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Боестолкновения в столице Судана Хартуме продолжаются, несмотря на объявленный в среду вечером режим прекращения огня, сообщает в четверг "Аль-Джазира".

Репортер телеканала сообщает, что звуки применения вооружений были слышны в городе уже через несколько минут после начала перемирия в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве) в минувшую среду. В Хартуме можно было услышать работу тяжелой артиллерии. Бои в городе продолжаются утром в четверг, небо над Хартумом покрыто дымом.

Также, по информации "Аль-Джазиры", около 70% больниц в Хартуме и вокруг него не работают. Ранее в Минздраве страны заявляли, что системе здравоохранения грозит "полный коллапс", если конфликт между военными Судана и противостоящей им группировкой Сил быстрого реагирования продолжится.

Вечером в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем твиттере, что в результате столкновений в стране погибли почти 300 человек и более 3 тыс. получили ранения. Он также выразил беспокойство в связи с сообщениями о том, что участники беспорядков оккупируют медицинские учреждения.

Попытка установить режим прекращения огня на 24 часа между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) в среду стала уже второй за неделю, завершившейся неудачей.

В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть город.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.