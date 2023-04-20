Египетские военные вернулись из Судана на родину

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Египетские военные, находившиеся на базе ВВС "Мерое" в Судане, отправились на родину после того, как эта база подверглась штурму со стороны суданской военизированной группировки "Сил быстрого реагирования" (СБР), сообщает в четверг The Guardian.

"Десятки египетских солдат вернулись домой после того, как их передали Международному Комитету Красного Креста и Красного Полумесяца", - пишет издание.

Египетские солдаты находились на базе ВВС "Мерое", где тренировали суданских военных в рамках соглашения между Суданом и Египтом.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

За это время несколько сот человек погибли, несколько тысяч ранены. Несмотря на попытки ввести режим прекращения огня, противоборствующие стороны боев не прекращают.