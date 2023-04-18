Военные Судана согласились на временное перемирие с Силами быстрого реагирования

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана объявили о достижении соглашения с противостоящими им Силами быстрого реагирования (СБР) - о режиме прекращения огня на 24 часа, сообщает телеканал Al Arabiya.

Генерал суданской армии Шамс ад-Дин Кабаши заявил, что перемирие начнет действовать с 18:00 по местному времени (19:00 по Москве) вторника. Он добавил, что продлеваться этот режим не будет.

Ранее СБР Судана также объявили, что согласны на эту инициативу.

ООН и ряд стран призвали конфликтующие стороны прекратить огонь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее во вторник сообщил, что автомобили сотрудников американского посольства попали под обстрел в столице Судана.

Также поступали сообщения о нападении на главу миссии ЕС в Судане и обстреле дома посла Норвегии.

Ранее спецпредставитель ООН по Судану Волкер Пертес сообщил, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. получили ранения в Судане в результате боевых действий между суданскими вооруженными силами и СБР.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.