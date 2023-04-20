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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Пентагон развернет силы близ Судана на случай эвакуации из этой страны дипмиссии США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Командование США в связи с обстановкой в Судане задействует дополнительные силы в регионе на тот случай, если понадобится эвакуация из этой страны сотрудников американского посольства, сообщает Пентагон.

"Мы разворачиваем дополнительные силы поблизости в регионе на случай непредвиденных обстоятельств, при которых потребуется обеспечить безопасность и, возможно, содействовать отъезду работников посольства США из Судана", - говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

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В документе сообщается, что Пентагон "с помощью Африканского командования ВС США следит за ситуацией в Судане и осуществляет тщательное планирование на случай различных нештатных ситуаций".

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией и Силами быстрого реагирования. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

За это время сотни человек погибли, несколько тысяч ранены. Несмотря на попытки ввести режим прекращения огня, противоборствующие стороны боев не прекращают.

В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть город.

Пентагон США Судан
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