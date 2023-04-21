Суданские военные согласились на 72-часовое перемирие по случаю окончания Рамадана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана после почти недели боевых действий в стране дали согласие с пятницы в течение 72 часов соблюдать режим прекращения огня. Они выразили такую готовность в связи с Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) – праздником в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Al Arabiya.

"Вооруженные силы рассчитывают, что повстанцы будут соблюдать условия перемирия и прекратят любые действия, которые препятствовали бы его соблюдению", - говорится в заявлении ВС Судана.

Ранее командование военизированных "Сил быстрого реагирования" Судана (СБР), с которыми суданские военные с 15 апреля ведут боевые действия, объявило, что готово соблюдать 72-часовой режим прекращения огня.

При этом две предыдущие попытки добиться приостановки боев закончились провалом.

В декабре 2022 года главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава СБР Мухаммед Хамдан Дагало, а также лидеры коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли договоренностей о формировании в стране гражданского переходного правительства. Согласно соглашению, суданские военные должны были отойти от власти, передав правление гражданским, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле. Однако военные и СБР разошлись во мнении о сроках интеграции военизированных отрядов в вооруженные силы. По некоторым данным, аль-Бурхан хотел достичь этого за два года с целью добиться полного доминирования над бывшими силами СБР, а Дагало – за 10 лет. По мере приближения запланированных сроков формирования гражданского правительства и поглощения СБР, между ВС и СБР нарастала напряженность.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Между тем, аль-Бурхан вновь пообещал, что военные впоследствии передадут власть гражданским властям.