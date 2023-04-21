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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Байден может объявить о намерении переизбраться на второй срок уже 25 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден готовится объявить о своем участии в президентской кампании уже на следующей неделе, передает CNN.

"Малый круг близких советников и союзников Байдена готовится к видеообъявлению во вторник", - сообщает телеканал, ссылаясь на слова четырех осведомленных источников.

По данным CNN, "сентиментальный и любящий годовщины Байден" подписал план о формализации своих намерений уже во вторник, в четвертую годовщину начала его предвыборной кампании в 2019 году.

Советники внутри и за пределами Белого дома предупреждают, что время может измениться из-за непредвиденных событий.

По словам высокопоставленного представителя демократов, принято решение о том, что "пора объявить очевидное: он баллотируется".

Официальное объявление Байдена о решении баллотироваться на президентский пост "положит начало битве за то, чтобы убедить общественность в своих достижениях и способности продолжать службу в восьмидесятилетнем возрасте", отмечает телеканал.

Ранее американские СМИ писали, что Байден уже подбирает кандидатов для предвыборного штаба.

Выборы президента США состоятся в 2024 году. До этого каждая партия проведет внутренние выборы - праймериз, на которых определит своего кандидата.

Пока лишь племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон подали заявки на участие в президентских праймериз Демократической партии.

Джо Байден США
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