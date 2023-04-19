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Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США

Племянник Кеннеди объявил об участии в предвыборной гонке за пост президента США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в среду объявил, что примет участие в борьбе за пост президента в 2024 году от Демократической партии.

"Я пришел сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на должность президента США от Демократической партии", - сказал Кеннеди-младший в Бостоне.

"Моя миссия заключается в том, чтобы в следующие 18 месяцев этой кампании, а также за время моего президентства, положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти", - добавил он.

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Ранее в апреле Кеннеди-младший подал заявку в Федеральную избирательную комиссию для участия в президентской кампании 2024 года.

Американские СМИ напоминают, что 69-летний Роберт Кеннеди-младший является юристом по вопросам экологии и активистом, выступающим против вакцинации. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.

В прошлом году Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) заблокировала его аккаунт "за неоднократное распространение опровергнутых утверждений о коронавирусе или вакцинах".

Кеннеди - второй зарегистрированный кандидат-демократ на пост президента. Ранее писательница Марианна Уильямсон запустила кампанию по выдвижению своей кандидатуры от Демократической партии.

Действующий глава Белого дома Джо Байден пока официально не объявил о своем участии в президентских выборах.

США Роберт Кеннеди-младший
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