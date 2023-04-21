Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский радиоведущий Ларри Элдер объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Элдер в эфире Fox News.

Элдер - сторонник бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Он начал вести свое радиошоу "Шоу Ларри Элдера" в 1993 году, также занимался юридической практикой, основав собственную фирму по подбору персонала Laurence A. Elder & Associates, которой владел в течение 15 лет.

На данный момент ведущим претендентом на пост президента от республиканцев является Трамп. Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами.

Бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в 2024 году пока не объявили.