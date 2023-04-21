Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский радиоведущий Ларри Элдер объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Элдер в эфире Fox News.

Элдер - сторонник бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Он начал вести свое радиошоу "Шоу Ларри Элдера" в 1993 году, также занимался юридической практикой, основав собственную фирму по подбору персонала Laurence A. Elder & Associates, которой владел в течение 15 лет.

На данный момент ведущим претендентом на пост президента от республиканцев является Трамп. Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами.

Бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в 2024 году пока не объявили.

США Ларри Элдер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Японии направил подношение в ассоциируемый с японским милитаризмом храм

В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

Неудачей закончился первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX

Неудачей закончился первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX

SpaceX запустила на орбиту самую большую в мире ракету

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Венгрия временно запрещает импорт меда и ряда мясных продуктов с Украины

Венгрия временно запрещает импорт меда и ряда мясных продуктов с Украины

Бои в Судане продолжаются, несмотря на объявленный во второй раз режим прекращения огня

Бои в Судане продолжаются, несмотря на объявленный во второй раз режим прекращения огня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });