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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Суданские военные организуют эвакуацию иностранных дипломатов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В армии охваченного боевыми действиями Судана заявили, что занимаются организацией эвакуации иностранных дипломатов, сообщает в субботу Associated Press.

В частности, речь идет о подготовке эвакуации на военных самолетах американских, британских, китайских и французских дипломатов. Сотрудники саудовского диппредставительства, со своей стороны, смогли покинуть суданскую территорию через расположенный на Красном море город Порт-Судан. Теперь по этому же маршруту, как ожидается, проследуют иорданские дипломаты.

Командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Бурхан, как отмечается в сообщении, провел переговоры с некоторыми иностранными лидерами и попросил их помочь в организации безопасного выезда иностранцев из Судана.

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Эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны группировки Силы быстрого реагирования. В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.

Судан
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