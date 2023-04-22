Суданские военные организуют эвакуацию иностранных дипломатов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В армии охваченного боевыми действиями Судана заявили, что занимаются организацией эвакуации иностранных дипломатов, сообщает в субботу Associated Press.

В частности, речь идет о подготовке эвакуации на военных самолетах американских, британских, китайских и французских дипломатов. Сотрудники саудовского диппредставительства, со своей стороны, смогли покинуть суданскую территорию через расположенный на Красном море город Порт-Судан. Теперь по этому же маршруту, как ожидается, проследуют иорданские дипломаты.

Командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Бурхан, как отмечается в сообщении, провел переговоры с некоторыми иностранными лидерами и попросил их помочь в организации безопасного выезда иностранцев из Судана.

Эвакуация иностранных граждан затруднена боями, которые в последние дни не стихают, в частности, в районе международного аэропорта близ Хартума. Этот объект, находящийся под контролем военных, подвергается обстрелам со стороны группировки Силы быстрого реагирования. В таких условиях аэропорт не может безопасно принимать рейсы.