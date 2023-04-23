Лидеры антиталибовских групп проведут конференцию в Австрии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Национального фронта сопротивления (НФС) Афганистана Ахмад Масуд вылетел в Австрию для участия во второй Венской конференции по Афганистану, сообщает пресс-центр НФС.

"Конференция открывается завтра, в понедельник, в столице Австрии с участием около 30 политических активистов, представителей политических и гражданских течений Афганистана, в том числе лидеров некоторых из этих течений, официальных лиц, бывших членов правительства и парламента, ученых, представителей интеллигенции, дипломатов, академических деятелей и журналистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конференция будет больше сосредоточена на укреплении доверия между политическими, гражданскими и военными движениями и активистами, выступающими против захватившего в августе прошлого года Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ).

Участники конференции намерены продолжить сопротивление талибам, усилить давление на радикальное движение и их сторонников.

Конференция в Вене, организованная в сотрудничестве с Австрийским институтом международных отношений, проводится перед запланированной на 1-2 мая в Дохе встречей Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша со специальными посланниками по Афганистану из разных стран.

17 апреля заместитель генсека ООН Амина Мохаммед на мероприятии в Гарвардском университете выразила надежду, что "благодаря этой встрече мы найдем маленькие шаги, которые вернут нас на путь к принципиальному признанию талибов". НФС в ответ на это заявил, что "компрометация ценностей и принципов Устава ООН, а также основных прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, для умиротворения находящейся под санкциями ООН террористической группировки "Талибан" не только нанесет ущерб репутации Объединенных наций, но и узаконит и усилит насилие и беспорядки в Афганистане".