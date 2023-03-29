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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Противники талибов объявили о возобновлении партизанской деятельности

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Противостоящий контролирующему Афганистан движению "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Фронт национального сопротивления (ФНС) объявил о возобновлении партизанской борьбы.

Согласно сообщению представителя ФНС, в ночь на среду бойцы фронта атаковали блокпосты талибов на восточной окраине Кабула.

"Это нападение знаменует собой начало наших партизанских операций по защите людей от угнетения и жестокости талибов. Эта операция была проведена минувшей ночью на блокпостах спецподразделения противника в учебном центре Пуле-Чархи Кабула", - сообщил в соцсетях в среду пресс-секретарь и директор по стратегическим коммуникациям ФНС Сибгатулла Ахмади.

Талибы не комментировали сообщение.

ФНС объявил о своем существовании сразу же после захвата талибами Афганистана в августе 2021 года. Сторонники Фронта образовали очаги вооруженного сопротивления талибам в близлежащих к Кабулу районах, в провинциях Панджшер, Баглан, Тахар, Кундуз и Балх, нападая на пункты дислокации талибов и атакуя их колонны.

В конце прошлого года и начале нынешнего вооруженная активность ФНС практически прекратилась. Наблюдатели связали это с переговорами США и их союзников с противоборствующими афганскими сторонами, а также отсутствием поддержки ФНС со стороны внешних игроков. Однако объявление о возобновлении партизанской борьбы со стороны противников талибов, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о безуспешности усилий представителей США по умиротворению афганских сторон.

Афганистан Талибан
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