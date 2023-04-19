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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Около 85% афганцев живут за чертой бедности, сообщили в ООН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Около 85% населения Афганистана живет за чертой бедности, следует из доклада "Социально-экономические перспективы Афганистана на 2023 год", опубликованного Программой развития ООН (ПРООН).

"Сразу же после их прихода к власти (движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) - ИФ) афганская экономика, которая в течение последнего десятилетия скатывалась в нищету, рухнула. С населением около 40 миллионов человек и ВВП в $14,3 миллиарда в 2021 году, Афганистан входит в число стран с самым низким доходом на душу населения в мире, а около 85% населения, по оценкам, живет за чертой бедности", - говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, начиная с августа 2021 года, ВВП Афганистана снижается, и страна держится только на гуманитарной помощи из других стран. Авторы считают, что уменьшение помощи на 30% приведет к тому, что Афганистан станет беднейшей страной, в худшем положении, чем Сирия, Судан и другие страны, а его ВВП вернется к отрицательному росту.

"Афганистану необходимо достичь роста не менее 3%, чтобы повлиять на уровень бедности. С сокращением помощи в 2023 году этот показатель станет отрицательным полностью и будет очень низким в 2024 году. При этом только 5% плана гуманитарной помощи было профинансировано на конец апреля этого года", - заявила в интервью службе новостей ООН заместитель постоянного представителя ПРООН в Афганистане Сурайо Бузурукова.

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