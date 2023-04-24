Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Доказательство редкости внегалактических радиопередатчиков, как и зачем под Москвой клонировали корову, а также как котлетка и пюрешка повышают глобальную заболеваемость диабетом

Фото: Alberto Ghizzi Panizza/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В берлинском музее хранится древнеегипетская мумия маленького мальчика, жившего больше двух тысяч лет назад. Благодаря компьютерной томографии палеопатологи узнали, что у ребенка был аномально большой язык, а оборвала его жизнь, похоже, бета-талассемия. Для этой генетической болезни крови характерно снижение выработки гемоглобина, что вызывает нарушение структуры костей.

- Родственники нашли пожилого американца на полу в сознании, но без реакции на внешние стимулы. Бригада скорой помощи поставила диагноз острого инфаркта миокарда. Но в больнице оказалось, что все дело в аутоиммунном энцефалите. Пациенту назначили высокие дозы стероидов, внутривенных иммуноглобулинов и вальпроевой кислоты. Это снизило судорожную активность и немного улучшило когнитивные способности.

- Ученые исследовали рацион питания в 184 странах и впервые количественно подсчитали, как диетические факторы влияют на глобальную заболеваемость сахарным диабетом второго типа. Итак, несбалансированное питание привело к 14,1 млн случаев сахарного диабета второго типа в 2018 году. Это составляет 70,3 процента от всех новых случаев заболевания во всем мире. Из всех 11 факторов больше всего увеличили бремя сахарного диабета второго типа избыточное потребление рафинированного риса, пшеницы и обработанного мяса вместе с недостаточным потреблением цельнозерновых продуктов. Чаще болели сахарным диабетом второго типа в Юго-Восточной и Южной Азии. И больше всего от неправильного питания страдают мужчины.

- Астрономы оценили распространенность внегалактических цивилизаций, обладающих очень мощным радиопередатчиком, способным вести радиопередачу между галактиками. Результаты оказались неутешительными. Оказалось, что в пределах почти тысячи мегапарсек может быть менее одной такой цивилизации из сотен триллионов цивилизаций.

- За двадцать пять лет генетики научились получать животных с разными свойствами, полезными для хозяйства. Появились безрогие коровы, "гуманизированные" свиньи (чьи органы можно пересаживать человеку, не рискуя вызвать иммунный ответ) и собаки повышенной выносливости и мускулистости. За такую работу взялись и в России – первые клонированные животные уже родились. Так, у коровы Цветочка нет ни матери, ни отца. Только родина – подмосковный Центр Животноводства. Цветочек – клон, пробный и первый в России. N+1 расспросил ее создателей о том, как у нее дела и почему ее ждали больше тридцати лет.

- Древнеримские императоры были не прочь посмотреть на "танец виноградаря", для чего они строили на винодельнях роскошные столовые, совмещая зрелище и трапезу. Как это выглядело и что сохранилось до наших дней, можно прочесть в блоге Юлли Улетовой.

- Чтобы барабан не звучал как ксилофон, а корова не мычала фальцетом, человеку с кохлеарным имплантатом приходится долго учиться. Научная журналистка Мария Пази рассказала, как после имплантации возвращала себе потерянные звуки.