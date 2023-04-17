Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Миниатюрная китайская робоблоха, лучший робот-захватчик для автоматов с игрушками и как белок бактерий подарил позвоночным чувствительное зрение

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел крошечную галактику, которая существовала спустя всего 510 млн лет после Большого Взрыва. А помогла ему в этом гравитационная линза, в роли которой выступило скопление галактик. Галактика получила обозначение RX J2129-z95. Помимо этого "Джеймс Уэбб" осмотрел участок неба, который ранее был целью сверхглубоких наблюдений "Хаббла". На полученном снимке видны тысячи галактик, некоторые из них ранее не были замечены. А еще телескоп впервые отыскал пару очень холодных коричневых карликов, причем одно из тел может быть переходным объектом между планетами и коричневыми карликами. Возможно, таких систем существует целая популяция.

- Австралийка проснулась утром, но почувствовала себя неважно: у нее кружилась голова. На следующее утро голова кружилась еще сильнее, а правое ухо перестало слышать. Врачи осмотрели уши, сделали МРТ – все было в порядке. Оториноларингологи объяснили такое состояние ковидом, который девушка перенесла за месяц до этого.

- Палеогенетики прочитали геном неандертальца, получившего ранее прозвище Торин. Останки этого человека, жившего около 50 тысяч лет назад, нашли во Франции, где сопоставимых находок не было уже больше 40 лет. Анализ ДНК Торина указал на то, что он принадлежал к ранее неизвестной популяции, отделившейся от других известных поздних неандертальцев около ста тысяч лет назад.

- Блоха может подпрыгнуть на высоту в десятки раз больше ее собственного роста. Это так впечатлило китайских инженеров, что они разработали микроробота, который умеет делать так же. Он весит всего лишь 12 мг, но прыгает на высоту в 87 раз больше длины его корпуса. А все благодаря новому электрическому актуатору, работа которого напоминает поршневой двигатель внутреннего сгорания, только без использования горючего.

- Чарльз Дарвин называл глаз одной из самых больших проблем для теории естественного отбора – ему казалось почти невозможным описать по шагам, как позвоночные обзавелись таким сложно устроенным органом. Действительно, некоторые из этих шагов ученые выясняют до сих пор. Сейчас оказалось, что один из ключевых белков сетчатки позвоночные позаимствовали у бактерий, больше полумиллиарда лет назад.

- Пар электронных сигарет с ментолом может навредить здоровью сильнее других. Исследователи из США выяснили, что аэрозоль ментоловых жидкостей для вейпа содержит больше микрочастиц, которые могут задерживаться в легких. Подобное было с ацетатом витамина Е, который связывают с поражением легких у вейперов.

- Сородичи знаменитого австралопитека Люси прогулялись по вулканическому пеплу примерно 3,66 млн лет назад. Благодаря сохранившимся до наших дней следам испанские ученые рассчитали рост и скорость передвижения этих древних гоминин. Оказалось, что рост пяти особей составлял от 1,2 до 1,7 метра, а передвигались они со средней скоростью примерно в 2,88 километра в час.

- Клетки мочевого пузыря отдают свою жизнь в борьбе с кишечной палочкой. А если человек заражается во второй раз, то гибнет еще больше клеток, чем в первый. Как выяснили американские ученые, дело в том, что умирающие клетки усиливают воспаление, и инфекция превращается в хроническую. Так здоровая защитная реакция превращается в патологический процесс.

- Для робота схватить объект сложной формы – нетривиальная задача. Инженеры из исследовательского института SRI International разработали прототип манипулятора BACH, захваты которого оснащены конвейерными лентами. Такой робот может захватывать объект сложной формы, такие как мяч или кружка, а также способен на весу менять положение удерживаемого объекта.