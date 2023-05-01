Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прочитанный ДНК прославленной собаки Балто, первое прямое изображение тени сверхмассивной черной дыры и ее джета, а также как пристрастие к жареной пище связано с тревожностью и депрессией

Фото: joelclements via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Почти сто лет назад пес по кличке Балто участвовал в спасении города Ном от дифтерии. В начале 1925 года за пять с половиной суток 20 погонщиков, управлявшие 150 ездовыми собаками, смогли преодолеть сложный путь длиной в 1085 км. Балто был среди тех, кто бежал на последних 52 км маршрута, и так получилось, что после этой гонки именно он стал большой звездой. В память об этой собаке в Центральном парке Нью-Йорка установлена статуя, а в 1995 году о тех событиях сняли анимационный фильм "Балто". И вот теперь палеогенетики прочитали геном этой собаки. Он принадлежал к генетически здоровой популяции ездовых собак – и среди его ближайших предков не было волков.

- В провинции Ганьсу раскопали весьма необычную древнюю яму. В ней находились сразу пять колесниц I тысячелетия до нашей эры, то есть финала бронзового века. Более того, четыре из них сопровождались парой запряженных коней. А под подвозками находились захоронения семи человек в деревянных гробах. Судя по зубам и костям лошадей, они могли использоваться в качестве тягловых животных. Возможно, с юного возраста коней готовили для колесничной езды, а в расцвете сил их отобрали для ритуального захоронения вместе с умершими людьми.

- Байкальский нейтринный телескоп потихоньку растет. Недавно эффективный объем его детектора вырос до половины кубического километра. Это все результат работы зимней экспедиции к озеру ученых из коллаборации Baikal-GVD. О принципе работы байкальского нейтринного детектора можно прочесть в этом материале.

- Кот Шредингера поправился. На 16 микрограмм. Только вместо кота физики использовали акустический резонатор, управляемый кубитом.

- Жареная пища – это очень вкусно, но если сильно ей увлекаться, можно утратить вкус к жизни. Китайские исследователи выяснили, что любители жареного чаще страдают депрессией и тревожностью. В лабораторных экспериментах проверку такой связи проводили на рыбах данио-рерио. Ученые пришли к выводу, что связь между жареной пищей и депрессией может быть обусловлена нарушением обмена липидов в мозге и нейровоспалением.

- Астрономы впервые получили прямое изображение тени сверхмассивной черной дыры и основания создаваемого ей релятивистского джета в центре гигантской эллиптической галактики М87. Ученые добились этого при помощи глобального радиоинтерферометра из телескопов на разных континентах. Яркое кольцо вокруг черной дыры выглядит больше и толще, чем на изображении, полученном проектом Event Horizon Telescope. Это связывается с большим вкладом линзированного черной дырой излучения аккреционного потока.

- 20 апреля состоялся первый полноценный полет самой мощной ракеты, который закончился слишком быстро и огненно. Но и это, по мнению компании SpaceX и Илона Маска, уже успех. Сайт N+1 рассказал о том, чего ожидать дальше.

- Когда-то витамин D спас мир от рахита, но так и не стал проверенным средством от других болезней. В этом материале можно узнать, какую роль в этой истории сыграли овсянка, домашние козы и уголовные дела о жестоком обращении с детьми.